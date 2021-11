[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 11,751 전일가 11,000 2021.11.16 10:33 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "SK렌터카, 우려에도 렌탈 매출 호조"[클릭e종목]"SK렌터카, 호전되는 영업환경에 양호한 실적 모멘텀 지속 전망"SK렌터카, 3분기 영업익 254억원…전년比 15.8%↑ close 장기렌터카 인수 고객을 대상으로 퍼마일자동차보험 가입 혜택을 제공한다고 16일 밝혔다.

SK렌터카 장기렌트 이용 고객이 퍼마일자동차보험에 가입하면 SK주유소나 이마트 등 대형마트에서 사용 가능한 복합상품권 3만원권을 제공한다.

캐롯손보 관계자는 "자동차보험이 필요한 다양한 사례를 고민해 제휴서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "더욱 다양한 경로에서 캐롯손보의 서비스를 접하고 경험할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

