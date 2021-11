[클릭 e종목] 금호타이어, 소송·물류비 상승에 적자전환

[아시아경제 황준호 기자] 삼성증권은 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 5,320 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,250 2021.11.16 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 금호타이어, EV6 신차용타이어 공급기념 할인 프로모션금호타이어, 베트남 법인에 1067억 규모 유상증자[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일 close 의 목표주가를 7000원으로 하향 조정했다. 아간 근로와 관련한 소송비와 물류비로 인해 적자전환한 것이 가장 큰 이유다.

금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 5,320 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,250 2021.11.16 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 금호타이어, EV6 신차용타이어 공급기념 할인 프로모션금호타이어, 베트남 법인에 1067억 규모 유상증자[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일 close 는 올 3분기 소송 충당금 200억원, 물류 비용 638억원 증가에 따라 적자를 기록했다. 매출액은 전년보다 2% 늘어난 6490억원을 나타냈다.

삼성증권은 제품 단가 인상에도 비용 흡수를 하기에는 약한 체력이라고 분석했다. 임은영 연구원은 "물류 비용의 둔화세를 예상하지만, 가파르지 않은 속도를 반영해 실적 추정치를 낮추고 기존 EV/EBITDA Multiple 5.9배 적용해 목표주가를 하향 조정했다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr