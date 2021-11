[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 삼지연시 건설사업장 현지 지도에 나서며 한 달여만의 공개활동에 나섰다.

조선중앙통신은 16일 김 총비서가 "삼지연시 건설사업이 결속되는 것과 관련해 3단계 공사실태를 료해(파악)하기 위해 삼지연시를 현지지도했다"고 보도했다.

북한 관영매체가 김 총비서의 공개 행보를 보도한 것은 지난달 12일 국방발전전람회 연설 이후 35일만이다. 그동안 김 총비서의 공개활동이 한 달여 가까이 보도되지 않아 내치에 집중하고 있을 것이라는 추측이 제기돼 왔다.

통신에 따르면 김 총비서는 공사 중인 주택과 교육시설, 문화후생시설들을 돌아보고 도시경영실태와 농사실태에 대해서도 지시했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr