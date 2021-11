‘바른 식습관’ 부산서 체험관 구축 … 부산교육청 송진선 장학사, ‘식생활교육대상’ 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 올바른 식습관 형성을 위해 교육 행정을 펼쳐온 송진선 장학사가 공로를 인정받았다.

부산시교육청은 ‘2021년 대한민국 식생활교육대상’에서 교육청 학교생활 교육과 송진선 장학사가 대상을 받았다고 15일 밝혔다.

식생활 교육 대상은 국민 건강증진과 올바른 식문화 창달, 식생활 교육 중요성을 널리 알린 개인과 단체를 포상하고 격려하기 위해 수여한다.

상은 농림축산식품부와 농협중앙회, 식생활 교육 국민 네트워크가 공동 주최하고 한국 식생활 교육학회가 주관한다.

대상을 받은 송 장학사는 학생의 올바른 식습관 형성을 위한 체험관 설립을 제안해 전국 최초 부산 영양교육체험관 구축에 기여했다.

또 텃밭 체험 프로그램과 1박 2일 영양캠프 등 체험형 식생활 교육 프로그램 운영으로 식습관과 식생활 개선에 기여한 점을 높게 평가받았다.

송 장학사는 온라인 영양진단과 영양상담 플랫폼 구축, 학교급식 식품알레르기 대체식단 시범학교 운영, 학교밥상 경진대회 개최, 유튜브 ‘학교급식클라쓰’ 운영에 기여하며 혁신적인 식생활 교육을 위해 노력한 점이 인정받았다.

남수정 학교 생활교육과장은 “학교 식생활 교육 활성화와 다양한 학교급식 지원을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr