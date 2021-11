[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차 남양연구소 직원들이 코로나19에 집단으로 확진됐다.

15일 업계에 따르면 최근 경기도 화성 소재 남양연구소 PDI(차량 인도 전 사전검수) 1동의 같은 층에 근무하는 직원 21명이 확진 판정을 받았다.

이 중 대부분은 백신 접종을 완료한 뒤 확진된 돌파감염 사례인 것으로 알려졌다.

현대차는 집단감염이 발생한 층의 직원들을 전원 재택근무로 전환하고 추가 확진자 발생 추이를 지켜보고 있는 것으로 전해졌다.

남양연구소는 현대차 연구개발(R&D)의 핵심 시설로 347만㎡용지에 디자인연구소와 설계센터, 주행시험장 등을 갖추고 있으며 근무자는 1만명이 넘는다.

