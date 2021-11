[아시아경제 김수환 기자] 중국의 10월 산업생산과 소매판매 모두 전년동기 대비 증가하며 전망치를 상회한 것으로 나타났다.

15일 중국 국가통계국은 지난달 중국의 산업생산이 전년동기 대비 3.5% 올랐다고 밝혔다.

이는 시장의 전망치 3.0%를 웃돈 수치다. 또 지난 9월 산업생산이 3.1% 증가한 이후 연이어 3%대를 웃돈 셈이다.

아울러 10월 소매판매는 전년동월보다 4.9% 올랐다. 이는 예상치 3.7%를 상회한 수치다.

이에 중국이 지난해 코로나19 대유행 발발 이후 경기 반등 모멘텀을 얻고 있다는 해석이 나온다.

다만 전력난이 완전히 해소되지 않은 가운데 헝다그룹의 유동성 위기로 촉발된 부동산 경기 침체가 중국 경제에 리스크로 작용하고 있다.

