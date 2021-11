경찰 "13일 민주노총 전국노동자대회 주최자 등 9명 출석 요구"

[아시아경제 이관주 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 지난 13일 서울 동대문 일대에서 2만명 규모의 '전국노동자대회'를 강행한 것과 관련해 경찰이 주요 주최자·참가자 9명에 대한 출석을 요구했다.

경찰청 국가수사본부 고위 관계자는 15일 기자들과 만나 이같이 설명하고 "주요 참가자, 주최자들에 대해서는 예외없이 엄정하게 사법처리하겠다는 방침에 변함이 없다"고 밝혔다.

민주노총의 대규모 집회는 지난 7월 3일 종로 일대에서 진행된 전국노동자대회, 지난달 20일 서대문역 사거리에서 진행된 총파업대회에 이어 이번이 세 번째다.

경찰은 기존 운영 중이던 '10.20 불법시위 수사본부'의 인력을 기존 67명에서 이번 집회 관할 경찰서인 혜화경찰서 수사관 8명을 추가해 75명으로 확대 편성했다.

경찰은 아울러 서울시에서 이번 집회 참가자 전원을 고발한 사건도 접수했다. 경찰 관계자는 "민주노총 주최 불법집회 중복 참가자와 주최자를 엄정하게 파악하고 처리할 것"이라며 "전원 고발 사건도 검토해보겠다"고 말했다.

