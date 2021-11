이재명 "소비쿠폰 올해 지급…당대당 협의" 역제안

윤석열 '50兆 자영업 지원안' 대응

본예산서 마련 못할 이유 없어

"특검도 같이 도입하자" 압박

[아시아경제 구채은 기자, 전진영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 ‘50조원 규모 자영업자 피해 전액 보상’ 구상에 대해 이재명 더불어민주당 대선후보가 ‘소비쿠폰 전국민 공평지급’을 하자고 역제안을 했다. 최근 지지율이 윤 후보에 다소 밀리고 있는 상황에서, 코로나19 소상공인 피해와 관련한 정책 주도권을 잡아가겠다는 의도로 풀이된다. 이 후보는 그러면서 대장동 개발 특혜 의혹에 대한 특별검사(특검) 도입과 관련해 ‘윤 후보에 대한 특검도 같이 도입하자’고 재차 주장하며 윤 후보를 압박하고 나섰다.

이 후보는 15일 오전 국회에서 열린 중앙선거대책회의 모두발언에서 윤 후보의 ‘50조 자영업자 피해보상’ 발언을 인용하며 "당장 어려운 소상공인을 지원하고 매출을 늘릴 수 있는 소비쿠폰을 전국민에게 지원할 수 있도록 당 대 당이 협의해주길 바란다"고 말했다. 50조원 피해보상에 대해서도 구체적으로 "당선되면 해주겠다고 속여 목적을 이루려는 것이 아니라면 지금 단계에서 충분히 협의가 가능하다"면서 "내년 추경 예산을 이번 본예산 과정에서 마련하지 못할 이유가 없다"고 했다.

대장동 특혜 의혹과 관련해선 윤 후보를 겨냥한 수사가 미온적이라고 직접적으로 비판했다. 그는 "화천대유가 부정자금을 조달하는 단계에서 대출비리가 있었고 윤석열 주임검사로서 알면서도 입건하지 않았던 부분이 있다"면서 "부정부패의 수사에서 돈의 흐름을 추적하는 것은 기본 중의 기본이고 상식 중의 상식인데 수사를 제대로 하는지 알 수 없다"고 일갈했다.

최근 이 후보는 윤 후보에 대한 공세·압박과 ‘청년 표심’ 잡기라는 두 마리 토끼 잡기에 집중하고 있다. 이날 e-스포츠 발전 국회의원모임 창립총회에 참석해 "게임은 일탈이 아니라 하나의 체육 영역"이라고 했다. 군대에 ‘상무 e-스포츠단’을 창단하겠다는 계획도 밝혔다. 이 후보는 선대위가 본격적으로 출범한 11월 이후 주 3회 이상 청년 관련 일정을 소화하고 있다. 지난 3일에는 웹툰 작가들과 만나 간담회를 했고, 8일에는 스타트업 관계자들을, 9일에는 청년 소방관을 만나 현장의 애로사항을 청취했다. 2030 세대가 관심을 갖는 가상자산은 과세유예를 주장했고, 청년 주택을 방문한 자리에서는 대규모 공공주택 공급을 약속하는 등 ‘청년층 표심 다지기’에 공을 들이고 있다.

