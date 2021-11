"백신맞고 검사까지" 임영웅 단독쇼, 철저한 방역 속 관객과 함께

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅의 단독쇼가 백신 접종자에 한해 대면 공연으로 개최된다.

15일 KBS는 공식 홈페이지에 다음 달 10일 오후 6시 30분 고양 킨텍스에서 개최되는 임영웅의 단독쇼 'We’re HERO 임영웅'의 방청 모집 영상을 게재했다.

영상에서 임영웅은 "대한민국 모든 영웅을 위한 특별한 쇼에 여러분을 초대합니다"라며 관객과의 만남에 기대감을 드러냈다.

방청객은 선착순이 아닌 기간 내 남긴 신청 사연에 따라 추첨으로 모집한다.

아울러 코로나19(신종 코로나바이러스감염증) 방역 지침에 따라, 만 18세 이상(2003년 12월 10일 이전 출생) 백신 접종 완료자에 한해 방청이 가능하며, COOV 예방접종 증명서(14일 이상 경과)와 72시간 이내 PCR(유전자증폭) 검사 음성 결과를 모두 지참해야 한다.

임영웅은 가수 나훈아·심수봉에 이어 세 번째 단독쇼 무대에 오르며, 12월 중 KBS에서 전파를 탄다.

한편 임영웅은 TV조선 '내일은 미스터트롯'에서 진(眞)을 차지했으며, 솔로로 활발히 활동 중이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr