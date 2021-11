거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡'

성장주 or 가치주, 뭘 사야해?

"실적 개선은 기본, 모멘텀 갖춘 종목" 추천



[아시아경제 지연진 기자] 글로벌 인플레이션 압력이 더욱 거세지면서 미국의 조기 금리인상에 대한 우려가 커진 가운데 증시에서 정설로 여겨지던 투자 전략이 최근 무색해졌다.

15일 한국거래소에 따르면 KRX 미디어&엔터테인먼트 지수는 이달 들어 지난 12일까지 8.11% 오르며 가장 큰 수익률을 기록했다. 이 기간 KRX 경기소비재는 2.13% 하락했고, KRX 은행과 KRX 보험의 수익률도 각각 -1.71%와 -1.21%를 기록했다. 통상 금리인상 시기는 경기민감주와 은행주 등 실적 기반의 가치주가 수혜주로 꼽힌다. 하지만 미국 금리인상 시기가 앞당겨진 이달 들어선 가치주는 오히려 하락한 반면, 성장주로 꼽히는 ‘메타버스’ 관련 종목인 미디어와 게임주가 큰 폭으로 올랐다.

금융투자업계에선 투자자들의 스타일 전략이 변화한 것으로 풀이했다. 2000년대까지 미국 국채금리의 움직임에 따라 가치주와 성장주의 동반 상승 혹은 동반 하락이 나타났지만, 2010년 이후 미국 국채금리 수준이 크게 낮아지면서 시중 금리는 경기 국면을 나타내는 변수가 되지 못했다. 그 결과 시중 금리가 하락할 때 성장주와 가치주의 수익률은 크게 차이가 난 반면 금리 상승 시기 성과는 엇비슷하다는 것이다. 이재만 하나금융투자 연구원은 "시중금리의 전망치가 변하는 시기에 증시 내 스타일 전략도 갈팡질팡하게 된다"며 "금리 상승시 성장주와 가치주라는 이분법 전략은 큰 의미가 없을 수 있다"고 전했다.

이 연구원은 이런 증시에선 ‘이익 증가’라는 펀더멘털 개선은 기본이고 미국 인프라 투자 기대와 메타버스와 같은 모멘텀 옵션을 가진 업종을 주목할 것을 제시했다. 내년 순이익 증가율이 높고 최근 4주간 순이익이 상향 조정되면서 주가수익비율(PER)이 큰 폭으로 하락한 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 2,500 등락률 +1.10% 거래량 129,387 전일가 226,500 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 유류세 인하 D+2, 평균 14.1원 ↓…11월 둘째주 휘발윳값 1807원원[금요스토리] 유류세 인하 첫 날 주유소 가보니…"가격 그대로 VS 부담 덜었다"'친환경 소재 인재 데려와라'…SK이노, 일본 인재 대상 포럼 개최 close 과 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 5,000 등락률 +3.04% 거래량 462,499 전일가 164,500 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 고성능 반도체용 차세대 '패키징 솔루션' 개발'삼성 필기시험' GSAT, 이틀간 온라인으로 마무리…"공채 지속 유지"(종합)삼성, 6~7일 하반기 신입 공채 GSAT 시행…네 번째 온라인 시험 close , 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,400 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 1,779,960 전일가 30,550 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 제27회 대한항공 여행사진 공모전 개최…내달 접수[클릭 e종목]"대한항공, 화물 운임 상승이 이익 개선 견인"대한항공, 3분기 영업익 4386억원…화물매출 역대 최대 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,000 전일대비 900 등락률 -0.93% 거래량 1,296,987 전일가 96,900 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 약속의 11월, 외국인 돌아올까“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 2,500 등락률 +2.19% 거래량 40,748 전일가 114,000 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 현대오토에버, 3분기 영업이익 247억…전년동기대비 10.8%↑현대오토에버, 오는 9일 기업설명회 개최한국거래소, 3분기 유가증권시장 온라인 기업설명회 개최 close 등이 해당된다. 또 순이익이 증가하면서 최근 4주간 이익추정치가 상향 조정되고 주가순자산비율(PBR)이 1배 이하이며, 4분기 이후 외국인 순매수가 진행된 기아, KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 600 등락률 -1.06% 거래량 366,910 전일가 56,400 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 close , 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 1,000 등락률 +0.99% 거래량 64,691 전일가 101,500 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 韓 조선, 세계 수주 1위 탈환…신조선가 12년 만에 최고한국조선해양, LNG운반선 3척 수주…총 7476억 규모"올해 수주선박 65%가 친환경 엔진" 뱃값 끌어올린다(종합) close , CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,200 전일대비 3,000 등락률 -1.77% 거래량 60,421 전일가 169,200 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close , LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 800 등락률 +1.37% 거래량 20,760 전일가 58,500 2021.11.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 LS전선, 캐나다 노스랜드파워와 해상풍력사업 맞손LS 구자은號 이르면 이달 말 출범…디지털 경영 속도LS전선, 계열사 LS머트리얼즈 주식 1930만주 상당 추가 취득 close 등도 추천했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr