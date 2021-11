대출금리 급등세 진정됐지만…기준금리 인상 후 상승 불가피

열흘새 주담대 고정금리 0.2%p↓

DSR 규제 강화로 카드론 금리도 올라갈 듯

[아시아경제 기하영 기자]은행채 등 시장금리가 하락하면서 급등하던 시중은행의 대출금리가 진정세를 보이고 있다. 다만 한국은행이 기준금리를 올리고 미국까지 예상보다 빨리 기준금리 인상에 나설 경우 대출금리 상승 속도는 다시 빨라질 것으로 전망된다.

14일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 지난 12일 기준 주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 연동)는 연 3.31∼4.839% 이다. 지난 1일(3.31∼4.814%)과 비교해 열흘 새 상단만 0.025%포인트 높아졌다.

같은 기간 주택담보대출 혼합형(고정형) 금리는 연 3.97∼5.377%에서 3.73∼5.16%로 오히려 떨어졌다. 최저 금리가 0.24%포인트, 최고 금리가 0.217%포인트 각각 낮아졌다. 신용대출의 경우 현재 3.39∼4.76% 금리(1등급·1년)가 적용된다. 1일(3.35∼4.68%)보다 하단이 0.04%포인트, 상단이 0.08%포인트 높아졌다.

A은행에서 지난달 31일(3.47∼4.47%)과 이달 1일(3.68∼4.68%) 사이 불과 하루 만에 신용대출 금리 상단과 하단이 모두 0.21%포인트나 증가한 데 비하면 상승속도가 줄어든 것이다.

이처럼 대출 금리 상승세가 주춤한 것은 대출금리의 지표가 되는 시장금리가 안정을 찾았기 때문이다. 금융투자협회 채권정보센터에 따르면, 주택담보대출 고정금리 기준으로 가장 많이 사용되는 은행채 5년물(AAA·무보증) 금리는 1일 2.614%에서 12일 현재 2.404%로 0.21%포인트 낮아졌다. 신용대출의 지표금리인 은행채 1년물(AAA·무보증) 금리도 같은 기간 1.761%에서 1.627%로 0.134%포인트 떨어졌다. 주택담보대출 변동금리의 지표금리인 코픽스의 경우 1일이나 12일이나 1.16%(신규 코픽스 기준)로 같다.

정부의 가계대출 규제 압박에 따른 은행권의 가산금리 확대, 우대금리 축소 조치가 지난달 말로 거의 마무리된 것도 대출금리 급등세 진정에 영향을 미쳤다.

하지만 중장기적으로 대출 금리 상승세는 이어질 수밖에 없을 것으로 전망된다. 한은 금융통화위원회는 당장 오는 25일 기준금리를 0.25%포인트 더 올리고, 내년 초에도 추가로 0.25%포인트 인상을 단행할 것으로 예상된다. 소비자물가지수 상승률이 3%를 넘어서는 등 인플레이션 압력이 클 뿐 아니라, 가계대출 증가나 자산 가격 상승 등의 금융불균형 문제도 여전히 심각한 수준이라는 게 금통위의 기본적 시각이기 때문이다.

미국까지 불안한 물가 탓에 예상보다 빨리 기준금리 인상에 나설 가능성도 있다. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)는 1년 전보다 6.2% 뛰어 1990년 12월 이후 거의 31년 만에 최대 상승률(전년동월대비)을 기록했다.

은행 대출금리뿐 아니라 2금융권의 카드론 금리도 높아질 것으로 전망된다. 내년 1월부터 카드론에 총부채원리금상환비율(DSR)이 적용되기 때문이다. 카드사들은 이 경우 카드론 취급액이 20∼30%까지 줄어들고 카드채 금리도 상승해 카드론 금리를 올릴 수밖에 없을 것으로 보고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr