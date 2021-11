홍준표 "이재명·윤석열, 이준석이 제안한 쌍특검 받으라"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대선후보 경선 주자였던 홍준표 의원이 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보를 겨냥해 이른바 '쌍특검'을 조속히 받으라고 촉구했다.

13일 홍 의원은 자신의 페이스북에 "여야 주요 후보가 모두 중요 범죄에 연루되어 있는데 아무런 진실 규명도 없이 국민에게 선택을 강요하는 것은 참으로 잔인한 대선이 된다"라며 이같이 밝혔다.

홍 의원은 "두 사건 모두 이미 기초 조사가 되어 있어 늦어도 연말까지는 실체적 진실이 규명될 것"이라며 "그게 국민들이 요구하는 바람이다"라고 썼다. 그러면서 "정치적 공방만으로 대선을 치르겠다는 것은 국민들을 기만하는 사슬"이라며 "당당하다면 두 분 다 흔쾌히 받아들일 수 있을 것"이라고도 지적했다.

앞서 윤 후보는 자신의 고발사주 의혹과 이 후보의 대장동 의혹에 대한 특검을 동시에 하자는 '쌍특검'을 주장한 바 있다. 여기에 이준석 국민의힘 대표는 여당 측에서 고발사주 특검을, 야당 측에서 대장동 특검을 맡아 각각 임명권을 갖자고 제안한 바 있다.

