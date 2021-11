▲ 이효상씨 별세, 위연자씨 남편상, 이석현(현대해상화재보험 상무)·이석진(진흥기업 부장)·이화성(자영업)씨 부친상 = 13일 오후 8시5분, 여수 장례식장 2층 1호실, 발인 15일 오전 9시, 장지 여수 영락공원 추모의집. ☎ 061-688-4481

