"위드 코로나 잘 안되네'…확진자 급증에 유럽 다시 '봉쇄' 고려

총인구 1700만 네덜란드, 이틀째 신규 확진자 1만6000명 돌파

한 달여 만에 고강도 봉쇄 재가동…오스트리아·아일랜드·독일 등도 심각

[아시아경제 이민우 기자] 발 빠르게 '위드(with) 코로나'를 외쳤던 유럽에서 코로나19 확진자가 다시 치솟고 있다. 네덜란드 등 일부 국가는 다시 고강도 봉쇄조치를 꺼내들 정도다.

12일(현지시간) 세계보건기구 유럽사무소 통계에 따르면 지난 7일간 유럽 지역 코로나19 확진자는 211만7003명으로 집계됐다. 이 기간 코로나19에 걸려 사망한 이들도 2만8166명을 기록했다. 같은 기간 내 전 세계 사망자의 절반 가량에 달하는 규모다.

유럽질병통제예방센터(ECDC)는 이날 발표한 '주간 질병 위험 평가서'에서 27개 유럽연함(EU) 회원국 중 그리스, 네덜란드, 벨기에, 불가리아, 슬로베니아, 에스토니아, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리 등 10개국을 '상황이 매우 우려되는 국가'로 지정했다.

특히 네덜란드의 상황이 심각했다. 인구가 1744만명 수준임에도 이틀 연속 코로나19 신규 확진자가 1만6000명을 돌파한 것이다. 코로나19 첫 확산 이후 최대치다. 이에 네덜란드는 최소 3주간 고강도 봉쇄 조치를 취하기로 결정했다. 지난 9월25일 방역 조치를 해제한 지 불과 한 달 반만이다.

이에 따라 식당, 주점, 카페, 슈퍼마켓은 오후 8시에 문을 닫아야 한다. '비필수 업종' 상점은 오후 6시까지만 영업할 수 있다. 일반 가정에서도 5명 이상의 손님은 방문할 수 없다. 또한 불가피한 경우가 아니면 재택근무를 권고했다. 네덜란드에서 열리는 노르웨이와의 월드컵 지역예선 경기도 무관중으로 진행된다.

마르크 뤼터 네덜란드 총리는 최소한 "바이러스가 전국 모든 곳에 퍼져 있다"며 "몇 주 동안 강한 일격이 필요하다"고 강조했다. 이에 반발하는 시민들은 헤이그 시내에서 시위를 벌였고 정부는 물대포까지 동원해 대응했다.

오스트리아 정부도 백신 미접종자를 대상으로 고강도 봉쇄 조치를 예고했다. 알렉산데르 샬렌베르그 오스트리아 총리는 기자회견을 통해 "오는 14일 백신 미접종자에 대한 전국적인 봉쇄 조치에 '그린라이트'를 줄 것"이라며 "다른 나라는 백신 접종률이 높은데 백신이 충분한 우리나라의 백신 접종률이 낮은 것은 창피한 일"이라고 비판했다. 오스트리아의 백신 접종률은 65% 정도다.

이미 주정부 차원에서 미접종자에 대한 봉쇄 조칩이 도입되기도 했다. 해당 지역에서 백신 미접종자는 생필품 쇼핑이나 운동, 병원 진료 등을 제외하면 집 밖으로 나올 수 없다.

아일랜드는 지난 12일 확진자 수가 5483명으로 지난 1월 이후 10개월 만에 최대치를 기록했다. 직전 1주일 동안 평균 확진자 수는 3700여명이었지만 갑자기 감염자가 급증한 것이다. 아일랜드 정부는 되도록 재택근무를 해달라고 국민들에게 당부했다.

독일도 최근 확진자 수가 급증하고 있다. 12일 기준 4만5356명으로 1주일 전(3만3000명), 1달 전(7900명) 보다 폭증했다. 독일의 질병관리청 격인 로베르트코흐연구소(RKI)의 로타 빌러 소장은 "감염 급증세가 조만간 수그러들 조짐이 전혀 없다"며 "병원들은 이미 환자들이 넘치고 있고 백신 접종 촉진 정책도 적어도 몇 주 내에는 별다른 효과를 발휘하기 어려울 것 같다"고 밝혔다.

봉쇄 등 강경책은 도입하지 않겠다고 밝힌 국가도 있다. 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리는 기자회견에서 "감염을 억제하기 위한 정책을 시행하겠지만 과거처럼 강제 격리 등과 같은 엄격한 조치는 하지 않을 것"이라고 말했다. 노르웨이는 백신 패스를 도입하고 백신 추가 접종을 서두를 계획이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr