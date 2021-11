"우리 집 15억이야"… 택시기사 폭행한 20대 男 "기억 안난다"

[아시아경제 나예은 기자] 40대 택시기사에게 폭언과 폭행을 가한 20대 남성 승객이 당시 상황에 대해 "기억이 안난다"고 말했다.

지난 11일 유튜브 채널 '카라큘라TV'에는 '15억 아파트로 택시기사 갑질한 금수저를 만났다'는 제목의 영상이 올라왔다. 카라큘라는 영상에서 승객 A씨(28)를 만나 대화를 나눴다.

앞서 A씨로부터 폭행을 당한 택시기사가 언론 제보 등을 통해 공개한 블랙박스 영상에 따르면 사건은 지난 5일 새벽 발생했다. 당시 목적지인 서울 송파구 한 아파트 단지 인근에 차를 세운 택시기사가 "다 왔어요. 다 왔다고요"라며 A씨를 깨우자 A씨는 "알았다고요. 아 XX 짜증 나게 하네 진짜"라고 소리쳤다.

A씨가 내리지 않자 택시기사는 "다 왔으니까 내리라고. 계산하고"라고 다시 말했다. 그러자 A씨는 "알았다고 XX. 내려봐. 이 XX XX야. 말 안 들어? 내려봐"라며 택시기사에게 폭언한 뒤 그를 끌어내 폭행했다.

이 과정에서 A씨는 택시기사에게 "엄마가 얼마나 가진 게 없으면 지금 택시나 하고 있어?", "우리 집 얼마인지 알아? 15억이야" 등의 발언을 한 것으로 알려졌다.

택시기사는 A씨에게 맞아 앞니까지 부러진 것으로 알려졌다.

A씨는 당시 상황에 대해 "기억이 잘 안난다"면서 "택시를 어떻게 탔는지도 모른다"고 말했다. 이어 "언론에 보도되기 전까지는 단순 시비 사건인 줄로만 알았다며 뉴스가 나온 뒤 자신의 잘못을 깨달았다"고 전했다.

그러면서 "예전부터 술 먹으면 기억 안 나는 것도 있었고 부모님에게도 짜증 내는 부분들이 많아서 약물치료를 하려고 상의 중"이라며 "학창 시절에도 선생님이나 부모님이 깨우면 성질을 부렸다"고 덧붙였다.

심신미약을 인정받으려는 의도가 아니냐고 묻자 "진단서는 안 낼 거고 경찰 조사에서도 일절 언급조차 않을 것"이라고 말했다.

자신이 사는 아파트가 15억원이라고 발언을 한 것에 대해서는 "친구들에게도 (아파트를) 자랑한다거나 그런 적 한 번도 없다. 아파트가 자랑할 만한 거리도 아니고 그렇게 가격이 비싼 것도 아니고 나도 알고 있는데 왜 내가 그런 말을 했는지 잘 모르겠다"고 했다.

그는 재차 택시기사에게 사과할 마음이 있다고 강조했다. A씨는 "영상 보니까 내가 명백한 가해자다. 사태 수습 잘하겠다"라고 말했다. A씨는 택시기사를 맞고소한 것도 취하하기로 한 것으로 알려졌다.

한편 택시기사는 "(승객이) 했던 말을 부모님께서 보셨을 텐데 얼마나 안타깝다는 생각이 들었겠나"라며 "나한테는 제일 소중한 부모님인데 괜히 상처 드리는 것 같아서 괜히 제보했다 싶어 후회했다"고 밝혔다.

그러면서 "부를 축적했더라도 사회 도의상 그러면 안 되는 것 아닌가"라며 "A씨가 구속되길 바란다"는 입장을 전했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr