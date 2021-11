경남교육청, 중3 학생·학부모를 위한 권역별 진학 설명회

경남 대입 정보센터 누리집에서 사전신청

17일 권역별 선착순 99명 모집

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 중3 학생·학부모를 대상으로 진학 관련 궁금증을 해소하기 위해 설명회를 개최한다고 12일 밝혔다.

권역별로 진행되는 이번 설명회는 동부권의 경우 22일 경남교육청, 서부권은 24일 진주교육지원청에서 열린다.

상담은 고등학교 교육과정과 학교생활, 대학 입시 용어, 대입 전형의 종류와 특징, 진로 탐색 및 설계에 필요한 정보 등을 안내한 뒤 질의응답으로 진행될 예정이다.

또한 참석자 전원에게 2022학년도 고등학교 입학 전형, 수시·정시·추가모집, 대학수학능력시험 대비, 중학생을 위한 맞춤 진학 협업 등의 내용이 수록된 자료집도 배부한다.

신청은 17일 오전 10시부터 경남대입정보센터 누리집에서 온라인으로 가능하며, 권역별로 선착순 99명을 모집한다.

한편 경남 대입 정보센터는 29일부터 12월 2일까지 4일간 경남대입정보센터와 서부대입정보센터에서 ‘중3 학생·학부모를 위한 진학 상담’도 실시하며, 신청은 23일 경남대입정보센터 누리집을 통해 가능하다.

경남교육청 홍정희 진로교육과장은 “이번 설명회가 고교진학을 앞둔 중3 학생과 학부모에게 고교생활과 대입 전형을 이해하고, 알찬 고교 생활을 준비하는 데 많은 도움이 되길 바란다”고 말했다.

