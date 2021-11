[아시아경제 유병돈 기자] 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 173,900 전일대비 5,200 등락률 +3.08% 거래량 2,151,274 전일가 168,700 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥![클릭 e종목] “컴투스, 경제력 있는 성인 중심 메타버스 지향”제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 는 계약기간 만료에 따라 삼성증권과 맺었던 100억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 해지하기로 결정했다고 12일 공시했다.

해지 예정일은 이날이며, 해지 후 신탁재산은 자사주 실물 및 현금 반환으로 이뤄진다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr