▲이상덕씨 별세, 윤순섭씨 남편상, 이은숙·동섭(전 TJ미디어 이사)·은주·은영(CJ ENM 커머스부문 커뮤니케이션팀장)씨 부친상, 정효근(전 신한은행 강남본부장, 서정대 겸임교수)·채희곤(개인사업)·김진수(삼우종합건축사사무소 소장)씨 장인상= 12일 오전 5시16분, 서울성모병원 장례식장 23호실, 발인 14일 오전 6시 20분, 02-2258-5940

