현대해상은 3분기 누적 순이익이 3906억원으로 전년 동기 대비 15.0% 증가했다고 12일 공시했다.

원수보험료는 11조4253억원으로 지난해 같은 기간보다 6.7% 늘었다.

자동차보험 원수보험료는 3조1800억원으로 전년 동기 대비 5.4% 증가했으며, 손해율과 사업비율을 더한 합산비율은 95.8%로 전년 동기 102.6% 보다 6.8%포인트 낮아졌다.

장기보험 원수보험료는 전년 동기 대비 5.0% 늘어난 7조820억원을 기록했다.

지급여력(RBC)비율은 209.0%로 전년말 대비 19.0%포인트 늘었다.

