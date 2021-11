이언주, '페미 비판' 글 공유한 이재명에 "洪 벤치마킹...예사롭지 않아"

"이재명, 소통방식 철저히 청년 맞춤식으로 바꾸고 있어"

[아시아경제 윤슬기 기자] 홍준표 대선캠프 공동 선거대책위원장이었던 이언주 전 국민의힘 의원이 최근 이재명 더불어민주당 대선 후보의 행보를 두고 "이재명 후보가 발빠르게 2030에 다가가면서 홍준표 따라하기를 하고 있다"라고 평가했다.

이 전 의원은 지난 11일 자신의 페이스북에 "2030들의 온라인 커뮤니티에 직접 들어가 내용을 들여다보고는 거기 올라간 글을 당내에 공유했다고 한다"라며 이같이 말했다.

이어 이 전 의원은 "그제는 펨코, 어제는 디시인사이드에서 민주당을 비판한 글을 공유하며 2030의 고민과 니즈를 읽어내기 위해 소통방식을 철저히 청년 맞춤식으로 바꾸고 있다"라며 "동학개미들의 입장을 반영하여 공매도 개혁, 여성가족부 개혁을 사실상 공언하는 등 홍준표를 적극 벤치마킹하고 있다"라고 설명했다.

그러면서 이 전 의원은 "이재명 후보의 이런 시도가 단순히 일회성으로 홍준표 따라하기나 공약 베껴쓰기에 그치지 않고 2030을 진심으로 이해하고 그들의 눈높이에서 스스로 의사소통해서 그들의 니즈에 맞추는 홍준표 방식까지 벤치마킹하고 있어 그냥 예사로이 넘길 일은 아니다"라고 덧붙였다.

2030세대가 홍준표 국민의힘 의원을 지지한 이유에 대해서 이 전 의원은 "홍 후보가 그들과 진심을 갖고 소통하면서 과거보다 그들이 살아갈 미래에 대해 얘기했기 때문"이라면서 "그러니 진정 2030의 관심을 받고 싶으면 몇 개 공약을 무턱대고 베끼기보다 그들의 사고를 이해하고 그들의 세계관을 반영해야 한다"라고 강조했다.

이어 "지금 2030에 대한 이재명 후보의 성의는 우리 국민의힘 입장에서는 쉽게 지나칠 일이 아니다"라고 지적했다.

한편 이 후보는 최근 페미니즘 비판이 담긴 글을 공유해 논란이 된 바 있다. 이 후보는 10일 자신의 페이스북에 "함께 읽어보시지요"라며 '남성 역차별'을 호소하는 디시인사이드 글을 공유했다. 이 글의 작성자는 문재인 정부가 주도한 이른바 '페미니즘' 정책을 지적하면서 이 후보를 향해 "광기의 페미니즘을 멈춰달라"라고 호소했다.

