코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등

“나스닥지수 상승 영향 반영…지수 상단은 제한될 것"

유럽, 코로나19 치료제 승인 권고 의견…셀트리온 3형제 급등

[아시아경제 이민지 기자] 미국 나스닥지수가 반발매수세로 상승 마감하자 국내 증시도 장 초반 강한 오름세를 보이고 있다.

12일 오전 9시 11분 코스피는 전 거래일 대비 0.62%(18.22포인트) 상승한 2943.14를 가리키고 있다. 코스피는 이날 0.72%(21.03포인트) 오른 2945.95로 장을 시작했다. 투자자동향을 보면 개인과 기관은 각각 306억원, 329억원어치 주식을 팔았고 외국인은 595억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자는 0.14% 상승한 7만원을 가리키고 있다. SK하이닉스(0.93%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 6,000 등락률 +0.73% 거래량 9,861 전일가 819,000 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 세계 무대 선 삼바 "글로벌 바이오 위탁생산 50% 목표"[르포]"K바이오 원더풀" 밀라노서 VR 안경 쓰니 삼바 송도공장이 한눈에코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close (0.61%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 7,000 등락률 +0.92% 거래량 57,707 전일가 757,000 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" close (0.13%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 4,500 등락률 +2.20% 거래량 146,106 전일가 205,000 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 "현대차 부품난 최악 지났다" 현대차 북미사장 언급최태원-이재명 "네거티브 규제로 전환해야"…경제계 먼저 찾은 이재명(종합)코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴 close (0.88%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,200 전일대비 2,300 등락률 +2.74% 거래량 480,918 전일가 83,900 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴큰손 사랑 '현대차·기아' 好好[클릭 e종목] "신차 '골든 사이클'에 이노션 3Q도 최고실적" close (1.43%) 올랐다. 반대로 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 406,000 전일대비 1,000 등락률 -0.25% 거래량 105,714 전일가 407,000 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 네이버, 내주 한성숙 대표 교체 논의할 듯코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" close (-0.49%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 306,632 전일가 125,500 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"카카오페이, 단기 주가 변동성 커"코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝 close (-0.40%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 59,339 전일가 753,000 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close (-0.80%)는 내렸다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 7,500 등락률 +3.53% 거래량 864,721 전일가 212,500 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 '렉키로나', 유럽 내 사용 승인권고 획득유럽의약품청, 셀트리온 코로나19 항체치료제 승인 권고[클릭 e종목] “셀트리온, 바이오시밀러 고민은 여전” close 은 현재 4% 상승한 22만1000원에 거래되고 있다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 7,500 등락률 +3.53% 거래량 864,721 전일가 212,500 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 '렉키로나', 유럽 내 사용 승인권고 획득유럽의약품청, 셀트리온 코로나19 항체치료제 승인 권고[클릭 e종목] “셀트리온, 바이오시밀러 고민은 여전” close 이 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 항체치료제 렉키로나(레그단비맙)에 대해 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)가 승인 권고 의견을 냈다는 소식이이 주가에 긍정적으로 반영된 것으로 분석된다. 셀트레온헬스케어는 5.02% 상승한 9만원을 가리키고 있고 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 7,500 등락률 +3.53% 거래량 864,721 전일가 212,500 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 '렉키로나', 유럽 내 사용 승인권고 획득유럽의약품청, 셀트리온 코로나19 항체치료제 승인 권고[클릭 e종목] “셀트리온, 바이오시밀러 고민은 여전” close 제약도 7.81% 상승했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.70%(6.98포인트) 오른 999.96을 가리키고 있다. 코스닥지수는 이날 0.67%(6.64포인트) 오른 999.29로 장을 시작했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 884억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 493억원, 332억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위종목으르 보면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 118,200 전일대비 3,600 등락률 -2.96% 거래량 520,884 전일가 121,800 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제주린이도 수익 내는 '신기한 카톡방'의 등장NFT·메타버스 기대감…펄어비스, 실적 부진에도 신고가 close (0.57%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 93,600 전일대비 600 등락률 +0.65% 거래량 1,526,441 전일가 93,000 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코""테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 나왔다증시 뒤흔든 NFT…'만능'은 아냐 close (3.44%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 179,800 전일대비 600 등락률 -0.33% 거래량 375,910 전일가 180,400 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 초록뱀미디어, 전략적 파트너 드림팀…"3000억원 자금력, NFT 게임 체인저 될 것"증시 뒤흔든 NFT…'만능'은 아냐코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴 close (3.22%)는 올랐고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 563,900 전일대비 100 등락률 +0.02% 거래량 109,941 전일가 563,800 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익 내는 '신기한 카톡방'의 등장코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝 close (-0.23%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 214,000 전일대비 2,400 등락률 -1.11% 거래량 277,969 전일가 216,400 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" close (-1.99%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,100 전일대비 300 등락률 +0.77% 거래량 236,693 전일가 38,800 2021.11.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴코스피 혼조.. 외인 순매도 전환코스피 상승세.. 기관·외인 쌍끌이 순매수 close (-0.64%)는 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시는 낙폭과대 인식 속 미국 나스닥시장 반등과 인플레 경계심리 등 호재와 악재를 모두 소화하며 반등을 시도할 것”이라며 “지수 상단은 제한될 것으로 전망된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr