스튜디오N이 기획·개발 주도

네이버 웹툰은 '유미의 세포들'이 극장용 애니메이션과 뮤지컬로 제작된다고 10일 전했다. 전자는 자회사 스튜디오N과 3D 애니메이션 영화 '레드 슈즈'를 만든 로커스가 공동 제작한다. 2023년 상반기 개봉을 목표로 한다. 후자는 스튜디오N과 뮤지컬 제작사 샘컴퍼니가 함께 기획·개발한다. 권미경 스튜디오N 대표는 "네이버웹툰 지적재산(IP)을 기반으로 다양한 영역의 콘텐츠를 제작해 웹툰IP 산업 활성화에 일조하겠다"고 했다. 이동건 작가가 쓰고 그린 '유미의 세포들'은 30대 직장인 유미의 일상과 연애 이야기를 머릿속 세포들의 시각으로 표현한 작품이다. 네이버 웹툰에서 누적 조회 34억 회를 기록하며 인기를 끌었다. 최근 실사와 3D 애니메이션을 결합한 동명 티빙 오리지널 드라마도 방영됐다.

