컴투스는 올해 3분기 영업이익이 129억원으로 전년 동기 대비 51% 감소했다고 10일 공시했다.

매출은 1131억원으로 전년 동기 대비 11.8% 감소했다. 당기순이익은 606억원으로 같은 기간 226.7% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr