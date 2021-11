‘2021 진주 공예인 축제 한마당’ 개막

진주 공예인 작품 전시·판매 및 시민 공예 체험 행사 열려



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주공예인협회가 주관하고 진주시가 후원하는 ‘2021년 진주 공예인 축제 한마당’ 개막식이 9일 오후 3시 경남문화예술회관 제1전시실에서 개최됐다.

이번 행사는 매년 진주남강유등축제와 동반 개최됐으나 올해는 진주 전통공예 비엔날레와 동반 개최돼 진주공예인협회 작가와 해외작가의 협업작품 등 다양한 작품을 만날 수 있다.

개막행사에 참석한 조규일 진주시장은 “오랜 전통을 지닌 진주 공예인의 힘이 유네스코 공예·민속예술 창의 도시 선정에 큰 역할을 했다”며 “이번 행사를 통해 진주 공예의 우수성을 알리고 한 단계 더 도약할 기회의 장이 되길 바란다”고 밝혔다.

21일까지 이어지는 행사 기간 중 진주공예인협회 회원 40명의 목·섬유·금속·한지 공예품 등 출중한 작품이 상시 전시되고, 다양한 분야의 공예 체험 및 판매 행사가 열린다. 주말에는 캐릭터 솜인형 만들기, 손거울 만들기 등 12팀의 무료 공예 체험행사도 진행될 계획이다.

