[컨콜]설비투자 지적에 KT "올해 연간 기준 작년과 비슷"

"텔코 사업의 안정적 운영 기반"

KT는 9일 오후 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "설비투자(CAPEX) 투자를 지속적으로 집행하겠다"고 밝혔다.

KT는 3분기까지 CAPEX 투자가 미진했다는 지적에 대해 "연간으로 보면 플랫한(큰 변동이 없는) 수준"이라며 "CAPEX는 텔코 사업의 안정적 운영을 위한 기반으로, 디지코 사업 투자를 중심으로 CAPEX 투자도 지속적으로 집행해나가겠다"고 말했다.

KT의 3분기 별도 CAPEX 규모는 누적 1조4648억원이다. 가입자망에 7305억원, 기간망에 2283억원, 기업통신에 2179억원, 기타 부문에 2881억원이 쓰였다. 작년 1~3분기 1조7840억원이 쓰인 것에 비해 3000억원 이상 줄어든 셈이다.

KT는 올 초 2020년 실적발표 콘퍼런스콜에서 올해 CAPEX 투자 규모에 대해 "전년과 유사한 수준으로 예상하고 있다"고 밝힌 바 있다. 다만 구성에서는 인공지능(AI)·디지털전환(DX), 미디어 등 성장 업종 투자 비율을 늘릴 것이라고 단서를 달았다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr