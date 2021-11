[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 늦가을 비가 내린 9일 경남 거창군 거창읍 내 하늘 위로 일곱빛깔무지개가 곱게 떠 있다.

