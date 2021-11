[아시아경제 이승진 기자] 신세계인터내셔날이 해외패션·코스메틱 부문의 견고한 실적으로 올해 3분기 영업이익이 지난해보다 2배 증가했다.

신세계인터내셔날은 올해 3분기 141억2700만원의 영업이익을 올렸다고 9일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 102.8% 증가한 수치다.

같은 기간 매출은 4.9% 증가한 3502억2000만원을 기록했다. 당기순이익은 95억6000만원으로 전년 동기 대비 90.4% 증가했다.

