[아경 여론조사] "대장동 이재명 책임" 58.2% "고발사주 윤석열 책임" 45.6%(종합)

시간 갈수록 책임론 더 커져

[아시아경제 전진영 기자] 특별검사(특검) 도입이 추진되고 있는 대장동과 고발사주 의혹은 각각 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보를 겨냥한다. 두 이슈에서 ‘이재명(윤석열)의 책임이 있다’고 생각하는 국민이 그렇지 않은 경우보다 많은 것으로 나타났다.

먼저 대장동 개발 특혜 의혹에 이 후보의 책임이 크다는 의견은 58.2%로 과반이다. 반면 이 후보의 책임이 아닌 ‘국민의힘 책임’이라고 보는 의견은 33.3%, 잘 모른다는 답은 8.5%였다.

직전조사인 지난 10월 4주 차 조사 대비 ‘이 후보 책임이 크다’는 응답은 4.5%포인트 증가했고, 국민의힘 책임이 크다는 응답은 4.2%포인트 감소했다. 여야 서로 상대의 책임이 크다며 프레임 싸움을 하고 있는데, 시간이 갈수록 여론은 ‘이재명 책임론’ 쪽에 더 힘을 싣고 있는 것이다. 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관 등에 대한 수사 진척이 없는 가운데 최근 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 구속 등이 영향을 미친 것으로 보인다. ‘이 후보 책임이 크다’는 의견은 40대(43.0%)와 호남권(25.3%)을 제외하고 대부분 연령대와 지역에서 높게 나타났다. 특히 20대(68.8%)와 60대 이상(69.7%), 서울(68.4%) 및 대구·경북(67.3%) 지역에서 강하게 나타났다.

검찰 고발사주 의혹에 대해서도 윤 후보의 책임이라는 여론이 우세했다. ‘검찰이 국민의힘의 전신 미래통합당에 여권 인사에 대한 고발을 사주한 의혹과 관련, 당시 검찰총장이었던 윤 후보에 대한 책임론이 제기되고 있다. 어떻게 생각하느냐’라는 게 질문이었다. 이에 ‘윤 후보의 책임이 있다’는 답변이 45.6%, 없다는 답변은 37.3%로 나타났다. 잘 모름은 17.2%였다.

윤 후보 책임론은 세대별·지역별로 갈렸다. 윤 후보의 책임이 있다는 응답은 30대(58.1%)와 40대(60.4%)에서 높았고, 책임이 없다는 응답은 60대 이상(53.8%)에서 높았다. 지역별로는 경기와 인천(51.0%). 호남권(75.8%)에서 책임이 있다는 응답이 많았다. 민주당 지지층(82.8%)에서 압도적으로 높았다. 반면 책임이 없다는 응답은 서울(46.2%), 대구·경북(50.3%), 국민의힘 지지층 (63.2%)에서 높게 나왔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr