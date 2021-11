대전·세종·충남 지역 기업 ‘베트남 진출’ 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전·세종·충남 지역 기업의 베트남 현지 사장 진출을 지원할 온라인 상담·설명회가 대전에서 열린다.

시는 이달 16일~19일 TJB대전방송 공개홀에서 ‘2021년 충청권-TJB 베트남 비즈니스 파트너십 매칭데이’ 행사를 연다고 9일 밝혔다.

행사는 대전시, 세종시, 충남도 공동주최로 열린다. 이 자리에선 지역 기업의 베트남 판로확대를 위한 수출상담회, 투자설명회 등이 온라인 화상시스템을 통해 진행된다.

행사에는 대전지역 15개 기업을 포함해 총 50개 기업이 참여할 예정이다. 참여 기업은 공개모집 후 시장성 평가를 거쳐 선정됐다.

16일 개막식에는 응우옌 부 뚱 주한베트남대사가 참석해 충청권 기업의 베트남 진출을 응원할 예정이다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “코로나19 확산 장기화로 지역 중소기업이 해외시장 개척에 어려움이 큰 것으로 알고 있다”며 “시는 이러한 상황을 고려해 다각적인 지원방안을 강구, 안정적 판로확보와 수출증대에 기여할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr