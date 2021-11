안철수, 李·尹 동시 저격 "정책 대결하랬더니 포퓰리즘 '도박판'…청년들 미래 착취"

李·尹 지원금 공약 향해 "나라 빚을 판돈 삼아 '쩐의 전쟁'"

"거대 양당의 퍼주기 경쟁, 청년들이 결코 용서하지 않을 것"

[아시아경제 박현주 기자] 안철수 국민의당 대선 후보는 "청년세대에 버림받은 후보들이 청년들을 배신하는 포퓰리즘 경쟁을 펼치고 있다"라며 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보를 동시에 저격했다.

안 후보는 9일 자신의 페이스북에 글을 올려 "이 후보가 '전 국민 재난지원금 50만원씩'을 베팅하자 윤 후보가 '자영업자 50조원'으로 '받고 더'를 외쳤다. 정책 대결을 하랬더니 도박판을 벌이고 있다"며 "나라 빚을 판돈으로 삼아 기득권 양당 후보들이 '쩐의 전쟁'을 시작했다. 결국 둘 중 누가 이기든 청년들의 미래를 착취하는 모양새"라고 일갈했다.

안 후보는 이 후보와 윤 후보가 내세운 지원금 공약에 대해 비판을 쏟아냈다.

그는 이 후보의 '전 국민 재난지원금' 주장에 대해 "이 후보가 주장하는 근거는 '국가는 부자'이고 '나라 곳간이 꽉꽉 채워지고 있다'는 것"이라며 "한국은 OECD 국가 중 가장 빠르게 국가부채비율이 늘고 있으며, 잠재성장률은 오는 2030년 이후 0%대로 38개 회원국 중 꼴찌로 예상한다. 세금이 더 걷힌다면 그 돈은 국가 채무를 갚는 데 쓰는 것이 국가재정법의 취지"라고 꼬집었다.

윤 후보의 '자영업자 피해액 50조원 보상' 주장에 대해선 "'받고 따블'을 외친 도박꾼 행태에 불과하다"고 일갈했다. 안 후보는 "돈은 새 정부 출범 후 100일 동안 지급하겠다면서 왜 50조인지는 100일 후에 설명하겠다고 한다. 일의 앞뒤가 완전히 바뀌었다. 어처구니가 없다"면서 "50조원에 맞춰서 피해 업종과 규모를 끼워 맞출 일만 남은 것 같다"라고 지적했다.

그러면서 안 후보는 두 후보의 공약이 포퓰리즘이라고 봤다. 그는 "이 후보는 윤 후보의 공약에 대해 '정략', '국민우롱', '포퓰리즘'이라고 비난했는데, 포퓰리즘 대마왕이 포퓰리즘 입문자에게 '바담 풍'을 가르치는 장면이 기묘하다"며 "내가 하면 좋은 포퓰리즘, 남이 하면 나쁜 포퓰리즘"이라고 비꼬았다.

안 후보는 "청년에게 버림받은 기득권 양당 후보들의 구애작전이 눈물겹다"며 "청년을 위해 가장 먼저 할 일은 성장 비전과 미래일자리 정책, 그리고 노동개혁안을 내놓는 것"이라고 강조했다.

이어 "퍼주기 경쟁이 당장 득표에 유리하다는 계산을 끝낸 모양이지만 청년들은 그게 다 자신들이 갚아야 할 돈으로 생색내는 거라는 걸 잘 알고 있다"며 "거대양당의 퍼주기 경쟁, 우리 청년들이 결코 용서하지 않을 것이다. 저도 결코 그냥 두지 않겠다"고 경고했다.

