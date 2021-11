[아시아경제 나주석 기자] 8일 유럽증시는 혼조세로 출발했다.

한국시간 오후 5시21분 현재 독일 DAX지수는 0.03% 내린 1만6050.1을 기록중이다. 영국 FTSE지수는 0.04% 상승한 7306.86을, 프랑스 CAC지수는 0.1% 오른 7047.8을 각각 나타내고 있다.

