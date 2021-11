군자역 일대 상업지역 확대... 광진구 도시관리계획 변경 본격 추진

군자역 일대 상업지역 확대를 위한 도시관리계획 변경 절차 추진...천호대로 군자역 중심으로 상업·업무·문화가 어우러진 비즈니스타운 조성... 11월9일부터 2주간 지구단위계획(안) 주민열람 및 의견 청취

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 상업지역 확대를 통해 군자역 일대를 지역발전 견인의 중심지로 육성하기 위해 도시관리계획 변경을 추진한다.

구는 천호대로변 군자역 중심 350m(약 14만㎡)에 대해 지구단위계획 재정비(안)을 마련, 9일부터 22일까지 2주간 열람한다.

군자역지구 지구단위계획(안)은 지구단위계획 용역을 수립해 기초조사 및 여건 분석, 주민설문조사 등으로 과제 및 목표를 설정하고 서울시와 적극적인 협의를 통해 마련됐다.

이번 열람공고안의 주요내용은 ▲지구단위계획구역 확장 ▲특별계획구역을 통한 규모 있는 개발 및 상업지역으로의 용도지역 상향 ▲주거복합 건축물 허용 등 기존의 지구단위계획을 보완, 지구중심 기능 강화에 중점을 두고 있다.

광진구는 서울시 25개 자치구 중에서 상업지역 면적이 24위에 해당하고 주거지역 비율이 68%로 이루어진 베드타운의 모습이다.

그러나 지리적 위치로 보면 한강대교와 고속버스터미널, 다수의 지하철역세권 등 뛰어난 입지여건을 갖추고 있어 업무상업 중심지로 발전할 가능성이 충분하다.

특히 군자역은 5·7호선이 환승되는 더블역세권이며 2030 서울생활권계획에서도 천호·길동 지역중심과 한양도성 도심 등으로 이어지는 산업유통축(천호대로)과 성수와 묵동을 잇는 특화산업 육성을 위한 발전촉진축(동일로)이 교차하며 광진구 문화예술거리 능동로가 만나는 지점이다.

구는 이런 지역적 특성에 맞춰 계획(안)을 마련, 이번 주민열람을 통해 수렴된 주민의 의견이 적극 반영될 수 있도록 결정 권한을 가진 서울시와 적극적으로 협의해 나갈 예정이다.

또 올해 중 광진구 도시계획위원회의 자문을 거쳐 지구단위계획(안)을 서울시에 결정 요청할 방침이다.

김선갑 광진구청장은 “광진구는 편리한 교통과 다수의 역세권 등 가진 입지요건에 비해 상업지역이 턱없이 부족한 실정”이라며 “이번 군자역지구 지구단위계획안 실현을 통해 부족한 상업지역을 확보하고 지역발전을 견인할 중심지 형성에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “상업지역 확대는 구민의 오랜 숙원이며 군자역 일대 활성화는 물론 광진의 미래발전을 위해 꼭 필요한 사업이므로 적극 추진해 나갈 계획”이라고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr