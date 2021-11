[아시아경제 강나훔 기자] 위메이드는 NT게임즈에 전략적 투자를 단행했다고 8일 밝혔다. 투자금은 공개되지 않았다.

NT게임즈는 ‘여신의 키스', '오션테일즈 for Kakao', 소셜 게임 ‘스타시티' 등을 개발한 게임사다. ‘갤럭시 토네이도 on WEMIX'(가칭)를 개발 중이며, 이 게임은 위메이드의 블록체인 플랫폼 위믹스에서 서비스될 예정이다.

또 내년 상반기 출시 예정인 ‘바바리안 머지', ‘소셜 게임 ‘스타시티' 등도 위믹스에서 서비스 하기 위해 위메이드와 협의 중이다.

장현국 위메이드 대표는 “위믹스 파트너인 NT게임즈의 여러 게임들을 위믹스를 통해 성공적으로 서비스하길 기대한다”며 “나아가 NFT 등 블록체인 산업에서 양사간 전방위적인 협력을 확대할 예정”이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr