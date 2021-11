서춘수 함양군수, 외지 인력 코로나 특별대책 수립 필요

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수는 8일 오전 간부회의를 개최하고 각 부서별 중요 현안사업에 대해 보고와 함께 원활한 추진을 위한 각 부서의 협조를 이끌어 냈다.

이날 서 군수는 “노동력 부족으로 외지 인력이 많이 들어옴에 따른 코로나 방역을 위한 특별대책이 필요하다”며 “위드 코로나는 코로나 종식이 아니므로 방역에 철저를 기해달라”고 강조했다.

이어 “엑스포 개최 시 활용되었던 가설건축물 기반시설에 대한 존치여부를 종합적으로 검토가 필요하다”며 “향후 축제 등 대규모 행사시 활용방안에 따른 필요 여부를 면밀하게 살펴보고 적극적으로 활용할 수 있도록 노력해 달라”고 말했다.

그러면서 “군민 모두가 환경을 살리는데 동참할 수 있도록 아이스팩 재활용을 비롯한 쓰레기 분리수거 등을 적극적으로 홍보해 달라”고 밝혔다.

이 외에도 서 군수는 하반기 신속집행 추진, 공약·현안사업 마무리 철저, 연말 각종 평가, 청렴도 평가 등 현안업무에도 철저를 기해줄 것을 요청했다.

서춘수 군수는 “비가 내린 후 기온이 급격하게 떨어질 것으로 예보되고 있어 농작물 관리를 비롯하여 복지사각지대에 특별한 관심이 필요한 시기라”며 “행정의 손길이 필요한 곳을 선제적으로 찾아 적절한 대비를 할 수 있도록 다함께 노력해 달라”고 전했다.

