[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군체육회는 1층 대회의실에서 김해은 회장 등 50여명의 회원이 참석한 가운데 제3차 이사회를 가졌다고 8일 밝혔다.

이사회는 제60회 경남도민체육대회 출전계획(안), 제15회 합천군생활체육대회 개최계획(안), 2021년 세입·세출 예산 1회 추경(안) 등 3건의 안건심의와 기타토의 순으로 진행됐다.

김해은 체육회장은 “이번 도민체전은 고등부 및 어르신부로 개최됨에 따라 방역수칙을 각별히 준수해 확진자 및 부상자 없이 대회에 참가할 수 있도록 당부한다”며 “결과에 연연하지 않고 최선을 다해, 멋진 스포츠 정신을 보여줄 수 있는 화합의 장이 되기를 바란다”고 전했다.

