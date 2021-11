에디슨모터스, LG에너지솔루션과 전기버스용 배터리 셀 공급 계약

[아시아경제 이기민 기자] 에디슨모터스가 8일 LG에너지솔루션과 배터리 셀 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션이 공급하는 배터리 셀은 전기버스에 특화된 제품으로 기존 제품 대비 용량이 20%가량 높고 성능과 안정성이 향상된 제품이라고 에디슨모터스는 설명했다.

에디슨모터스는 이번에 공급받는 배터리 셀을 적용한 배터리팩에 계열사인 에디슨테크가 개발한 배터리관리시스템(BMS)를 탑재해 전기버스의 주행성능과 품질 안정성을 향상시킨다는 방침이다.

직행좌석 전기버스 ‘스마트 110E’에 우선 적용되며 이후 대형 저상 전기버스 ‘스마트 110’과 1톤 전기트럭 ‘스마트 T1’ 외 다양한 차종으로 점차 확대할 예정이다.

에디슨모터스는 최신 차량 설계 기술과 축적된 부품 개발 기술을 기반으로 국내 최초로 직행좌석 전기버스 ‘스마트 110E’를 개발했다. 배터리는 LG에너지솔루션 배터리 셀이 적용된 배터리팩을 장착해 9월에 인증을 완료했다. 배터리 용량은 347㎾h에, 일회 충전 주행거리는 475㎞에 달한다.

또한 LG 에너지솔루션은 자사의 배터리 셀이 적용된 에디슨모터스 전기버스에 대해 최고 수준을 보증하는 서비스를 제공한다. 이번 공급 계약에 따라 LG에너지솔루션은 오창 공장에서 생산한 파우치형 배터리 셀을 내년부터 2026년까지 공급한다.

