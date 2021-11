부산농업기술센터 ‘그린 스마트’ 새 청사시대 열려 … 11일 강서구서 개청식

2018년 착공 200억원 투입, 연면적 5757㎡, 지상 4층 규모

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시 농업기술센터는 농업인의 날인 오는 11일 오전 10시 30분 농업기술센터 신청사 개청식을 한다.

새로 문을 연 농업기술센터가 제시한 슬로건은 ‘농업 미래로, 그린 스마트도시 부산’이다.

개청식은 강서구 공항로 신청사 일대에서 ▲기념사 및 축사, ▲표창장 수여, ▲개청 기념 퍼포먼스, ▲신청사 시설물 관람 순으로 진행될 예정이다.

이병진 부산시 행정부시장을 비롯해 부산시와 유관기관, 지역 농업인 등 소규모 인원이 참석해 개청 행사를 할 예정이다.

농업기술센터 신청사는 2018년부터 총 199억6700만원을 투입해 부산시 강서구 대저1동 8062㎡ 부지에, 연면적 5757㎡ 지상 4층 규모로 건립됐다.

신청사에는 교육과 업무시설, 유용미생물배양장, 종합검정실, 식물종합병원 등 과학영농지원시설이 들어있다. 또 수직농장과 스마트농업교육장, 농산물가공교육장, 농업기계임대사업소 등이 새로 꾸며졌다.

김정국 농업기술센터소장은 “부산농업의 백년대계가 될 신청사에는 스마트 융복합시설을 비롯한 첨단 과학영농시설이 조성돼, 빠르게 변화하는 농업에 대처할 수 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr