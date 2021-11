13일 또다시 서울 도심 집회 여는 민주노총…경찰 "불법 집회, 엄정기조 변함없어"

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 오는 13일 예고된 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 노동자대회에 대해 불법 시위 엄정대응 기조는 변함이 없다는 계획을 밝혔다.

최관호 서울경찰청장은 8일 서울 종로구 내자동 서울청에 열린 기자간담회에서 "서울경찰의 대응은 방역적 집회 관리 차원에서 이뤄진다는 기조에 변함이 없다"며 "서울시에서 집회 금지 통고돼서 (개최 되면)불법 집회 시위가 된다. 불법 집회에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정 대응한다는 기조에 변함 없다"고 밝혔다.

민주노총은 지난달 20일 기습적으로 경찰청 근처인 서대문역 사거리 일대에서 약 2만7000명(주최 측 추산) 규모의 총파업 대회를 열었다. 경찰은 집회가 끝난 뒤 서울경찰청 수사부장을 본부장으로 하는 67명 규모의 수사본부를 편성해 즉각 수사에 나섰다.

지난달 20일 총파업 수사상황에 대해서 최 청장은 "현재까지 44명에 대해 수사 중이고 20명을 입건하고 2명에 대해선 소환조사 완료했다"며 "일부 대상자는 휴대전화 압수수색이 이뤄졌다. 최대한 빨리 엄정하게 수사해나가도록 하겠다"고 밝혔다.

이달 13일 민주노총은 서울 도심에서'전태일 열사 정신계승 2021 전국노동자대회'를 열기로 했다. 민주노총은 서울 시내 4개 지역에서 집회를 하고, 접종 완료자 499명씩 한 무리를 이뤄 70m씩 거리를 두고 세종대로 등에 모여 행진하는 집회 계획을 냈다. 이에 서울시는 금지 통보를 했다.

최 청장은 "499명씩 집회한다는 것은 편법 아니겠냐"며 "70m씩 거리를 유지한다고 하더라도 단일 집회 개념으로 관리돼야 한다고 생각한다"고 말했다.

