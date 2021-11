중소기업들, 차기 대통령 향해 제언…“中企 정책이 진짜 성장정책”

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업단체협의회가 8일 '제20대 대선을 위한 중소기업계 제언'을 발표했다. 중소기업단체협의회는 중소기업중앙회를 비롯해 대한전문건설협회, 소상공인연합회, 한국외식업중앙회 등 16개 협·단체로 구성된 협의체다. 협의회는 이 제언을 여야 정책위원회와 각 대선후보 캠프에 전달할 계획이다.

협의회는 제언을 통해 "국민들의 행복한 세상은 경제적 안정에서 출발한다"면서 "전체 기업의 99.9%, 전체 고용의 82.7%를 차지하는 중소기업을 위한 정책이 진정한 복지이자 성장정책"이라고 밝혔다. 실제 산업계에서 중소기업의 역할은 작지 않다. 협의회에 따르면 지난 20년 동안 중소기업의 부가가치 증가율은 6.6%로 대기업(5.9%)보다 높았다. 중소기업이 최근 5년간 창출한 일자리는 140만개로 대기업(41만개) 대비 3배 이상 많았다.

하지만 코로나19 장기화로 대다수 중소기업은 경영 위기를 직면했다. 협의회는 "국내 중소기업의 디지털전환 수준은 아태 지역 14개국 중 6위에 불과하다"면서 "생산성도 경제협력개발기구(OECD) 평균에 미치지 못한다"고 지적했다. 또한 일부 업종에서는 플랫폼 독점으로 불공정 거래가 늘고 양극화가 심해졌다는 게 협의회의 설명이다.

이에 협의회는 차기 정부에게 중소기업 관련 5대 아젠다를 제시했다. 협의회는 ▲혁신전환 ▲성장촉진 ▲인프라 구축 ▲안전망 확충 ▲지역경제 활성화 등을 5대 아젠다로 선정하고 이와 관련된 실행과제 56개를 제시했다.

김기문 중기중앙회 회장은 "지금 우리 경제 최대 화두는 불공정과 양극화로 인한 중소기업의 저성장"이라며 "중소기업에 대한 투자가 막히고 근로자는 임금이 늘지 않고 있다"고 말했다. 김 회장은 "차기 정부는 이 문제를 해결하고 중소기업이 성장할 수 있는 대전환을 이뤄야 한다"고 덧붙였다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr