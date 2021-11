한국수입차협회 '2021 KAIDA 오토모티브 포럼' 개최

[아시아경제 이창환 기자] 한국수입자동차협회가 오는 16일 '2021 KAIDA 오토모티브 포럼(KAIDA Automotive Forum)'을 밀레니엄 힐튼 서울 호텔에서 개최한다고 8일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 KAIDA 오토모티브 포럼은 그 동안 국내외 자동차 업계에서 급변하는 주요 기술적 트렌드와 각 시장의 현황 등을 조명했다.

이번 포럼은 전세계적으로 확산되고 있는 탄소중립 기류와 더불어, 최근 급증하는 국내 소비자의 전기차에 대한 관심을 적극 반영해 ‘글로벌 전기차 시장 및 소비자 트렌드’를 주제로 선정했다.

이를 바탕으로 국내 탄소중립 정책은 물론, 국내외 전기차 시장 및 소비자 동향, 충전 인프라에 이르기까지 전기차에 대한 다양한 이야기를 다룬다.

임한규 한국수입자동차협회 부회장, 이항구 한국자동차연구원 연구위원, 페터 돌레시 유럽자동차제작자협회 모빌리티 및 지속가능 운송부처 이사 등이 참석한다.

임한규 부회장은 “코로나19 감염증으로 초래된 사회적 불안 속 연기됐던 KAIDA 오토모티브 포럼을 재개하게 돼 기쁘다”며 “국내 자동차업계 및 시장의 탄소중립과 전기차 활성화를 위한 발걸음을 이어 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

