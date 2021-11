한진, 인천글로벌물류센터 건립 자금조달 본격화

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 32,650 전일대비 550 등락률 -1.66% 거래량 16,057 전일가 33,200 2021.11.08 11:03 장중(20분지연) 관련기사 한진, 업계 최초 물류전문지식 플랫폼 '로지덕스' 선봬한진, 창립 76주년 기념 이벤트…로고·차량 등 찍어 올리면 경품한진, UN 국제친환경 인증 GRP 최우수등급 획득 close 은 동영해운㈜, 한국해양진흥공사와 인천글로벌물류센터(IGDC) 자금조달 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약에 따라 해양진흥공사는 펀드를 조성해 물류센터 건립 등 사업 운영 기반 조성에 필요한 자금을 지원한다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 32,650 전일대비 550 등락률 -1.66% 거래량 16,057 전일가 33,200 2021.11.08 11:03 장중(20분지연) 관련기사 한진, 업계 최초 물류전문지식 플랫폼 '로지덕스' 선봬한진, 창립 76주년 기념 이벤트…로고·차량 등 찍어 올리면 경품한진, UN 국제친환경 인증 GRP 최우수등급 획득 close 은 지난해 동영해운과 컨소시엄을 이뤄 인천 신항 배후단지 1-1단계 입주기업으로 선정됐으며, 이 컨소시엄은 올해 3월 합작법인인 인천글로벌물류센터를 설립했다.

내년 5월까지 물류센터를 준공하는 등 사업 기반을 조성하고 수출입 컨테이너 화물보관 서비스 등 본격 운영에 나설 계획이다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 32,650 전일대비 550 등락률 -1.66% 거래량 16,057 전일가 33,200 2021.11.08 11:03 장중(20분지연) 관련기사 한진, 업계 최초 물류전문지식 플랫폼 '로지덕스' 선봬한진, 창립 76주년 기념 이벤트…로고·차량 등 찍어 올리면 경품한진, UN 국제친환경 인증 GRP 최우수등급 획득 close 관계자는 "이번 협약으로 인천글로벌물류센터의 안정적인 운영기반을 마련했다"면서 "인천 신항을 이용하는 고객사를 대상으로 항만과 컨테이너 배후단지가 연계된 서비스를 제공하는 한편 인천 신항 활성화에도 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr