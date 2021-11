하태경 "'정치적 천재성' 있는 홍준표…尹이 정치 스승으로 모셔야"

尹 "홍 선배님의 짧은 메시지 제 가슴을 뭉클하게 해...우리는 정권교체 위한 깐부"

洪 "사상 최초로 검찰이 주도하는 비리의혹 대선에는 참여할 생각 없다"

[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보 캠프의 공동선대위원장인 하태경 의원이 "윤 후보는 홍준표 의원을 정치 스승으로 모셔야 한다고 생각한다"고 말했다.

하 의원은 8일 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 "특히 홍 의원 같은 경우는 저하고 좀 뭐 관계가 그러기는 했지만 정치적 천재성이 있는 분"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "룰이 만약 여론조사 100%였으면 홍 의원이 정식 후보가 됐을 것"이라면서 "진심어린 위로를 드린다. 윤 후보가 '우리는 다 같은 하나의 한 팀이다', '깐부다' 이런 얘기를 했듯이 지극정성으로 공을 쏟아야 한다"고 강조했다.

이어 함께 경선을 치른 다른 후보들에 대해서도 "윤 후보가 정책적으로 볼 때는 유승민 전 의원이 제일 준비가 잘된 것 같다고 평가하지 않았나. 마찬가지로 정책 교사로 정말 잘 모셔야 한다고 생각한다"면서 "세 명의 후보가 결과적으로 보면 윤석열을 위한 트레이너 역할을 한 것이다. 모든 후보자들한테 감사하는 마음을 가지고 있고, 다 같이 한 팀이 돼야 한다"고 덧붙였다.

앞서 윤 후보는 7일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "홍준표 선배님의 짧은 메시지는 제 가슴을 뭉클하게 했다"며 "저의 수락 연설보다 훨씬 빛났다"고 했다. 그러면서 "멋진 위트까지 곁들인 낙선 인사와 국민과 당원들에게 보여준 맏형다운 그 미소, 오랫동안 잊지 못할 것"이라고 말했다.

그러면서 "유승민 후보의 메시지도 감동적이긴 마찬가지였다"며 "원희룡 후보님의 말도 너무 든든했다"고 했다. 이어 "이제 우리는 모두 정권교체를 위한 깐부"라고 했다.

하지만 홍 의원은 자신의 페이스북을 통해 "사상 최초로 검찰이 주도하는 비리의혹 대선에는 참여할 생각이 없다"며 "이번 대선에서 저는 우리당 경선을 다이나믹하게 만들고 안개속 경선으로 흥행 성공을 하게 함으로써 그 역할은 종료 되었다고 본다. 이번 대선에서 저의 역할은 전당대회장에서 이미 밝힌대로 거기까지다"라고 분명히 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr