이디야커피, ‘아이스콘’ 누적 200만개 판매 돌파

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 자체 스낵 라인업 ‘이디야 스낵’의 ‘아이스콘’ 2종이 지난해 4월 출시 후 누적 판매량 200만개를 돌파했다고 8일 밝혔다.

이디야커피는 음료와 함께 즐길 수 있는 핑거푸드에 대한 고객 수요가 증가함에 따라 2018년 ‘이디야 스낵’을 런칭했다. 남녀노소 모두 즐길 수 있는 대중적인 맛을 앞세워 ‘크리미초코 감자쿠키’, ‘크리미치즈 그레인쿠키’, ‘미니코코 크런치’ 등 출시되는 제품마다 큰 인기를 얻었다.

특히 지난해 4월 출시된 ‘아이스콘’ 2종은 월평균 10만개 이상 판매되며 이디야 스낵 대표 메뉴로 자리 잡았다. 아이스크림콘 형태의 과자인 아이스콘은 튀기지 않고 오븐에 직접 구워 고소하고 바삭해 어린이 간식용으로도 제격이다. 달콤한 초코맛과 새콤달콤한 요구르트맛 두 가지로 구성됐으며 출시 1년 6개월 만에 누적 판매량 200만개를 돌파했다.

한편 이디야커피는 지난 9월 인기 애니메이션 신비아파트 캐릭터가 그려진 ‘신비아파트 음료’ 3종을 출시하며 키즈 전용 상품군을 강화했다. 누적 판매량 400만개를 돌파한 ‘키즈 뽀로로’에 이어 어린이 고객들이 골라 먹는 재미를 느낄 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.

