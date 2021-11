롯데百, '리틀 클라우드와 친구들'로 크리스마스 시즌 시작

세계적 공공미술 작가 '프렌즈위드유'의 초대형 구름 조형물 도입

동탄점 아트 풍선 전시·본점 크리스마스 마켓 진행 등 크리스마스 이벤트도

[아시아경제 김유리 기자] 크리스마스를 맞아 롯데백화점에 '리틀 클라우드와 친구들'이 왔다.

롯데백화점은 크리스마스를 앞두고 점포 외관과 주변을 크리스마스 테마로 단장하고 본격적인 연말 시즌 준비를 시작한다고 8일 밝혔다. 지난 6일 본점을 시작으로 점포에 따라 순차적으로 진행된다.

올해 롯데백화점의 크리스마스 시즌 테마는 'Little Cloud, Big Wishes'다. 2016년 석촌호수에 슈퍼문으로 한국을 찾아왔던 미국 출신의 세계적 공공미술 작가 '프렌즈위드유'가 올해 행복과 소망을 전하는 리틀 클라우드로 다시 서울을 찾아왔다.

롯데백화점은 이번 '리틀 클라우드' 프로젝트가 코로나19 이후 어려움을 겪고 있는 이들에게 행복과 새로운 에너지를 전달하고자 기획됐다고 말했다. 본점 영플라자 옥상에는 '리틀 클라우드' 11m 대형 아트 풍선이 전시되며 외관은 별과 구름, 눈꽃과 대형 트리 등 '화이트 크리스마스 파티' 테마에 맞는 장식으로 꾸몄다.

'리틀 클라우드'가 작은별에게 소원을 들어주는 특별한 힘을 선물하고, 여러 친구들과 함께 사랑과 희망의 메시지를 전달한다는 스토리의 영상 콘텐츠도 제작한다. 이 영상은 본점, 잠실점, 동탄점 등에서 대형 미디어 파사드를 통해 상영된다. 매장 곳곳에 비치된 QR코드를 통해서도 유튜브로 연결돼 감상할 수 있다

동탄점에서는 오는 28부터 내년 2월20일까지 28개의 아트 풍선 및 작가의 작품을 전시해 고객들에게 새로운 경험을 제공할 예정이다. 본점에서는 오는 26일부터 12월24일까지 크리스마스 마켓을 진행한다. 크리스마스 관련 상품 판매뿐만 아니라 고객이 크리스마스 테마를 느끼고 체험하는 공간으로 조성한다. 기간 중 일정 금액 이상 구매 고객을 대상으로 '리틀 클라우드 램프'도 한정 수량 증정한다.

이정혜 롯데백화점 디자인실장은 "이번 '리틀 클라우드' 프로젝트는 백화점 전체를 예술 체험의 특별한 공간으로 변화시켜 색다른 고객 경험을 제공하고자 기획했다"며 "희망의 빛을 밝히는 화려하고 아름다운 영상과 친근한 클라우드 캐릭터를 통해 따뜻한 마음이 전해지는 크리스마스가 되길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr