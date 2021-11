[아시아경제 장세희 기자]정부는 5일 대외경제안보 전략회의를 열고 미국 정부의 반도체 정보 제공요청 및 요소수 품귀 사태 대응 방향 등을 논의한다.

기획재정부는 홍남기 경제부총리가 제2차 대외경제안보 전략회의를 열고 주요 경제 현안을 논의할 예정이라고 밝혔다. 대외경제안보 전략회의는 경제·기술·안보 등이 연계된 문제에 대응하기 위해 최근 신설된 장관급 협의체다.

이번 회의에서는 특히 요소수 수급 불안 문제도 안건으로 오를 것으로 알려졌다.

아울러 미국 정부가 글로벌 반도체 기업들에 8일까지 반도체 재고와 주문, 판매 등 공급망 정보를 넘겨달라고 요청한 건과 관련해서도 기업들의 부담을 줄일 수 있는 정부 지원책 등을 논의할 것으로 보인다.

