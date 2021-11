CU, 유통업계 최초 '메타버스 협업 마케팅' 선보인다

빙그레와 유통업계 최초 협업 마케팅 진행

가상현실 편의점서만 경험할 수 있는 재미 요소 강화

무인 편의점 콘셉트 CU제페토지하철역점 오픈

[아시아경제 김유리 기자] CU는 아시아 1위 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO)에서 유통업계 최초로 협업 마케팅을 진행한다고 7일 밝혔다.

CU는 최근 활발하게 진행되고 있는 브랜드 간 협업을 가상현실에서도 이어가기 위해 이달부터 빙그레와 손잡고 Z세대를 겨냥한 마케팅을 진행한다고 말했다.

CU가 제페토에서 빙그레와 협업한 이유는 가상현실 편의점에서만 경험할 수 있는 재미 요소를 강화, 유저에게 CU와 협업 브랜드에 대한 친밀감을 높이기 위해서다. 제페토 CU 편의점에 방문하는 아바타가 진열된 바나나맛우유를 누르면 빨대가 상품에 꽂히는 특수모션이 적용된다.

CU와 빙그레는 이번 협업을 통해 편의점 대표 스테디셀러인 바나나맛우유가 제페토에 방문하는 외국인 유저들에게도 큰 관심을 끌 것으로 기대하고 있다. 제페토 CU 매장을 이용하는 유저의 90% 이상이 외국인이다.

CU는 이번 제페토 콘텐츠를 활용한 마케팅 효과를 분석해 앞으로 지속적인 협업 사례를 만들어나갈 계획이다.

CU는 지난 4일 세 번째 매장으로 무인 편의점 콘셉트의 'CU제페토지하철역점'을 선보였다. 해당 점포 입구에는 안면 인식 기기가 설치돼 있어 아바타가 접근하면 자동으로 문이 열리며 출입구 옆에는 CU의 셀프결제 애플리케이션(앱)인 CU 바이셀프가 적용된 키오스크가 위치해 있다. 아바타 퇴점 시 '짤랑'하는 자동 결제 사운드가 적용돼 실제 무인 점포에 방문하는 듯한 디테일도 살렸다.

내부에는 CU의 인기 간편식, 디저트, 음료, 과자 등이 진열돼 있으며 외부에는 셀카를 찍을 수 있는 포토월과 앉을 수 있는 벤치도 별도로 마련됐다.

CU는 세계 최초로 지난 8월부터 한강공원을 배경으로 한 한강공원 월드맵과 학교 내 카페테리아를 본 따 만든 교실2 월드맵에 차례로 가상현실 편의점을 선보였다. CU의 제페토 편의점은 실제 CU의 상품과 서비스, 인테리어 등을 그대로 구현해 국내외 유저들에게 인기 콘텐츠로 자리잡았다고 회사 측은 설명했다.

CU가 1호점 CU한강공원점과 2호점 CU제페토교실매점을 선보인 이후 해당 맵 방문자는 5배, 인증샷 수는 8배 늘었다. 아바타의 SNS인 피드에서 CU와 관련된 게시물 수, 조회수, 댓글 등도 800만개에 달한다.

CU제페토지하철역점 오픈을 기념해 경품 이벤트도 진행된다. 점포 앞 포토존에서 찍은 사진을 본인 피드에 지정된 해시태그와 함께 업로드한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 갤럭시Z플립3(2명), CU모바일상품권(100명), 제페토 코인(100명)을 증정한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr