경남교육청, 심미 감성을 키우는 학교 예술교육 활성화 방안 모색

학교 예술교육 활성화 지원 역량 강화 워크숍 개최

학생과의 공감대 형성을 통한 심미 감성 역량 강화

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 5일 공감 홀에서 심미감성을 키우는 학교 예술교육 활성화 워크숍을 실시했다.

이날 워크숍에는 학교 예술교육 활성화 지원팀, 예술교육 톡톡 나눔터 지원단, 거점 오케스트라 담당 교사, 교육지원청 업무 담당 장학사 등 80여명이 참석했다.

이번 워크숍은 학교 예술교육 관련 사업을 안정적으로 수행하기 위한 체계적인 지원 방안과 협력체계 기반을 조성하고 문화 예술교육 인식을 높이고, 공감대 형성을 통한 학생의 심미 감성 역량을 키우는 데 그 목적이 있다.

워크숍은 ▲경남 학교 예술교육 이해 ▲학교 예술교육 활성화 사례 나눔 및 방안 모색 ▲영화로 하는 문화예술교육 강연 ▲예술체험 프로그램 운영 등으로 진행됐다.

특히 학교 예술교육 정보공유·홍보 플랫폼인 ‘예술교육 톡톡 나눔터’ 운영 방안에 대해 중점적으로 협의해 함께하는 경남 예술교육 추진을 모색했다.

심현호 체육 예술 건강과 장은 “미래사회는 창의력과 공감 능력을 갖춘 인재를 요구하기 때문에 학생들의 심미감성 역량을 키우고 자신의 꿈과 끼를 마음껏 발휘할 수 있는 토대를 마련하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr