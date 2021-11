경남 73명 확진…창원 의료기관 집단감염 중심 확산세

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원의 한 요양병원을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 이어지면서 경남의 확진자가 두 배 이상 늘었다.

경상남도는 5일 오후 5시 기준, 도내 신규 확진자 73명이 발생했다고 밝혔다. 지역별로는창원 54명, 진주·사천·거제 각 5명, 고성 2명, 함안·창녕 각 1명 등이다.

창원 확진자 54명 중 42명은 창원 소재 의료기관Ⅱ 관련 확진자로 5명은 종사자, 37명은 환자다. 이로써 창원 소재 의료기관Ⅱ 관련 확진자는 267명이 됐다.

5명은 도내 확진자의 접촉자, 2명은 증상발현 검사자, 1명은 본인 희망으로 검사자다. 이밖에 1명(경남 13255번)은 타지역 확진자 접촉자, 1명은 수도권 관련 확진자의 동선 노출, 2명은 창원 소재 학교 관련이다.

진주 확진자 5명 중 4명은 도내 확진자의 접촉자이며 1명은 증상발현 검사자다.

사천 확진자 5명 중 4명은 도내 확진자의 접촉자, 1명은 수도권 관련 확진자의 직장동료다.

거제 확진자 5명 중 2명은 거제 소재 의료기관 관련 환자이다.

1명은 도내 확진자의 접촉자, 1명은 도내 확진자 접촉자의 지인, 1명은 거제 소재 회사 관련 확진자의 가족이다.

고성 확진자 2명은 도내 확진자의 접촉자다.

함안 확진자 1명과 창녕 확진자 1명은 증상발현 검사자다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 1만3311명(입원 675명, 퇴원 1만2595명, 사망 41명)으로 늘었다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr