[컨콜]LG유플러스 "내년 무선시장서 5% 성장"

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 5일 오후 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "내년 무선 시장에서 5% 성장을 계획하고 있다"며 "더 나은 성적표를 내년에 제시할 것"이라고 밝혔다. LG유플러스는 연초 가이던스에서 제시한 서비스 매출 10조원 이상, 영업이익률 10%이상 목표와 관련해 "연초 목표를 충분히 달성할 것"이라고 덧붙였다.

