"마이브 m1 '전원 공급 시스템' 국산화 본격 시동"

초소형 전기차 부품 개발 위해 'KST일렉트릭·경북IT융합산업기술원·HS해성' 업무협약

[아시아경제 김종화 기자] KST일렉트릭은 '2021년 대구 국제 미래자동차엑스포(DIFA)' 기간 동안 경북IT융합산업기술원(GITC), HS해성과 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 GITC가 지원하는 KST일렉트릭과 HS해성, 두 기관이 앞장서 중국에 의존적인 초소형 전기차 부품 국산화하고, 이를 통해 경북지역 전기차 산업 생태계 구축과 성장을 지원한다는 데 있다.

KST일렉트릭은 중장기 플랜으로 초소형 전기차의 완성도를 최대한 끌어 올리기 위한 전장 부품 국산화 개발의 시발점으로 이번 협약에 큰 의미를 부여하고 있다. 비트센싱과의 초소형 전기차 전용 ADAS 기술 개발에 이어 초소형 전기차 세그먼트에서 독보적인 경쟁력을 확보하게 됐기 때문이다.

특히 이번 'KST일렉트릭-HS해성'의 업무협약으로 KST일렉트릭이 출시한 마이브 m1 차량에 HS해성이 개발중인 고성능 전원 공급 시스템을 채택(장착), 그동안 초소형 전기차의 부품 공급망 문제와 배터리 충전시간, 기타 초소형 전기차 부품의 품질 문제 등이 획기적으로 개선될 전망이다.

KST일렉트릭은 이번 전원 공급 시스템 국산화를 통해 차량 완성도를 한층 업그레이드 시킬 수 있어 제품 경쟁력 확보에 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다. 또 국내 시장 A/S에도 빠르게 대응할 수 있게 돼 고객들의 만족도도 크게 높아질 것으로 보인다.

김종배 KST일렉트릭 대표는 "초소형 전기차의 완성도를 높이기 위한 선결과제로 부품 국산화율을 높이기 위한 기술 개발에 매진하고 있다"면서 "향후 초소형 전기차의 모든 전장부품을 국산화해 내수시장을 선도하고, 글로벌시장 진출에도 박차를 가할 것"이라고 전했다. 또 그는 "경북지역 전기차 부품 업체와의 협업과 이를 통한 외연 확대는 향후 경북지역 자동차 산업 활성화와 성장에도 크게 기여할 것"이라고 전망했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr